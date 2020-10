Covid, Chiellini: «Conosciamo valore economico e sociale del calcio: dobbiamo finire campionato!»

Dal ritiro della nazionale le parole di Giorgio Chiellini.

Direttamente dal ritiro della nazionale italiana, il difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato della situazione epidemiologica e della necessità del movimento calcio di proseguire senza fermarsi.

«I protocolli, le varie misure preventive andranno rivisti. Bisogna andare avanti. Noi calciatori sappiamo di andare incontro a rischi, e siamo pronti a correrli. Dobbiamo andare avanti perché sappiamo che il calcio è un movimento dal forte impatto economico, ma anche per il valore sociale che sappiamo avere: nelle prossime settimane ci saranno altre chiusure, e credo il calcio sia importante per la gente. Andiamo incontro a mesi difficili, e questo lo sappiamo. Io credo che alla fine la vera vittoria sarà aver finito questo campionato: so già che chiunque vinca si parlerà di torneo falsato, ma la verità è che sarà importante arrivare fino alla fine».