Costanzo: «Vorrei che Totti e la Roma non si dimenticassero»

Maurizio Costanzo, responsabile delle strategie di comunicazione della Roma, ha parlato del rapporto tra Totti e il club giallorosso. Queste le sue parole sulle colonne del Corriere dello Sport:

«Non so quali siano i rapporti fra Totti e la Roma ma vorrei che la Roma non dimenticasse Totti e che Totti non dimenticasse la Roma. E glielo scrivo con l’affetto che mi lega a lui, da sempre».