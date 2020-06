Serie A, Costacurta: «Atalanta-Lazio? Finisce 4-4»

Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il suo pronostico su Atalanta-Lazio di mercoledì

Il campionato di Serie A è ripartito con i recuperi della 25^ giornata e tra pochi giorni sarà il turno della Lazio, impegnata nell’ostica trasferta di Bergamo.

Alessandro Costacurta, nella consueta trasmissione domenicale di Sky Sport, il Club, ha voluto dire la sua sul match dei biancocelesti, in programma mercoledì. L’ex difensore del Milan, si immagina una bellissima partita, ricca di gol. Ecco il suo pronostico: «Per me tra Atalanta e Lazio finirà 4-4».