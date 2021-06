Costacurta ha parlato del percorso dell’Italia in Euro 2020: le parole dell’ex giocatore e opinionista sugli azzurri

Sulle pagine di Sportweek, Costacurta ha parlato del percorso dell’Italia in Euro 2020. Le sue parole.

«Credo che arrivare ai quarti sia il minimo, poi è chiaro che dipende anche dagli accoppiamenti successivi. Tolte le due che ho detto (Francia e Germania ndr), con le altre ce la giochiamo. Col Belgio siamo alla pari, l’Olanda credo ci sia inferiore, l’Inghilterra non la metto fra le favorite perché come sempre arriva a questi tornei avendo spremuto i suoi giocatori in una stagione lunga e sfibrante per i ritmi a cui si gioca la Premier, ma sulla carta si trova all’altezza di Francia e Portogallo».