Costa (sottosegr. Salute): «Sì ai tifosi negli stadi ma con vaccini e tamponi»

Il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite a Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la questione riapertura stadi

Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute, è intervenuto oggi alla trasmissione Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i tanti temi affrontati, uno viene trattato con maggiore attenzione per la sua importanza: la possibilità di riaprire gli stadi al pubblico. Ecco le sue parole.

«Sappiamo bene che in questo momento la priorità è accelerare sul piano vaccinale perché questo vorrebbe dire tornare finalmente alla vita normale e, di conseguenza, dare nuovamente la possibilità ai tifosi di entrare allo stadio e di assistere alle partite. Ovviamente per fare questo sarà necessario elaborare un metodo per l’ingresso nell’impianto che dovrà essere condiviso e rispettato da tutti: vaccini e tamponi prima dell’ingresso. Si possono ipotizzare diverse soluzioni ma la cosa fondamentale è che ci sia il massimo accordo fra tutte le parti».