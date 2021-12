Costa: «Gli atleti no-vax non possono più giocare»

Le parole del Sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa sulla situazione Covid nel mondo dello sport

Il Sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha fatto il punto sulla situazione Covid nel mondo dello sport.

DICHIARAZIONI – «Il momento è delicato ma grazie alla responsabilità degli italiani ne usciremo. La variante Omicron è molto più contagiosa, le prime evidenze scientifiche dimostrano che è comunque meno potente delle precedenti. I numeri sono grandi ma dobbiamo proseguire nel rispetto delle regole e della campagna vaccinale e speriamo che anche negli stadi vengano assunte delle responsabilità. Si sono visti fin qui troppi tifosi senza mascherina. Altri Paesi europei hanno preso provvedimenti più severi, noi pensiamo che ridurre la capienza possa bastare. Gli atleti no-vax in ogni caso non possono più giocare. La pandemia ha dimostrato che ha una grande dinamicità, non possiamo sacrificare gli ultimi due anni».