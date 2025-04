Cossato ne è certo: «La Lazio con Baroni può fare veramente bene e andare lontano, vi dico perchè»

Cossato, l’ex calciatore si esprime con parole di elogio nei confronti di mister Baroni e il suo lavoro alla Lazio: ecco cos ha detto

Intervenuto ai microfoni de ilposticipo.it, l’ex calciatore Cossato esprime parole di elogio nei confronti di Baroni e il suo lavoro che sta svolgendo alla Lazio. Ecco cos ha detto

BARONI – Ho fanti amici che tifano per la Lazio, per questo la seguo con interesse e passione. Il tecnico Marco Baroni lo conosco bene, era il secondo di Malesani quando ero a Verona nel 2002-2003. Una persona eccezionale. Malesani ha sempre avuto un carattere vulcanico, Baroni riportava un po’ di serenità nello spogliatoio. Una sorta di poliziotto buono e poliziotto cattivo. Mi sembra che con lui la Lazio stia non solo rendendo ma anche divertendo. Secondo me questa squadra può andare lontano