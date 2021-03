Cosmi avverte la Lazio: «Crotone squadra con qualità offensive straordinarie»

Nel post-partita Sky Serse Cosmi ha commentato la spumeggiante vittoria del suo Crotone contro il Torino. Venerdì c’è la Lazio

Serse Cosmi, tecnico del Crotone, si gode la prima vittoria sulla panchina dei calabresi: 4-2 contro un Torino in piena emergenza.

Queste le sue parole a Sky: «Ho trovato persone serie che stanno vivendo un’annata difficile dal punto di vista calcistico. Anche io ho sofferto questo accantonamento dalla Serie A. Questa è una squadra con una qualità di gioco che ho trovato, merito di Stroppa. E’ una squadra che ha qualità offensive straordinarie. Ounas ha rischiato la vita perchè in un 2 contro 1 ha tirato in porta e non ha passato la palla».

Venerdì prossimo si giocherà all’Olimpico Lazio-Crotone, partita dove i Pitagorici vorranno fornire un ulteriore segnale alle concorrenti per la salvezza: i biancocelesti non dovranno sottovalutarli.