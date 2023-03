Corvino sulla Lazio: «I risultati del club sono frutto del lavoro di gruppo»

Il direttore sportivo del Lecce ha rilasciato delle dichiarazioni sul percorso della squadra biancoceleste

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha rilasciato ai microfoni de Il Messaggero una breve intervista in cui ha parlato anche della Lazio.

LE PAROLE- «Sarri? Sono un fautore che le fortune di un allenatore sono nel management e viceversa. Non c’è soltanto la capacità di un singolo, i risultati in un club dipendono dal buon gruppo di lavoro. Casale fa parte di un reparto difensivo che funziona ed è sempre tra i migliori. L’organico è all’altezza in un crescendo generale».