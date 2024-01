Corvino: «Pochi punti del Lecce in trasferta? Rimango basito visto che abbiamo giocato con Lazio...»

Corvino, il dirigente dei pugliesi replica alle critiche nei confronti della sua squadra riguardo gli ultimi risultati e cita la Lazio

In occasione della presentazione del nuovo acquisto Pierotti, Corvino replica duramente alle critiche rivolte al suo Lecce visti gli ultimi risultati e cita anche la Lazio

CORVINO – «Rimango basito quando sento che il Lecce non vince o fuori casa fa fatica o che non c’è chi la mette dentro. Fuori casa abbiamo giocato contro Fiorentina, Juventus, Roma, Inter, Atalanta, Lazio… e ci si meraviglia. Leggo critiche anche se pareggiamo con Monza e Udinese, che per monte ingaggi non lottano per la salvezza. Salernitana, Genoa e Cagliari hanno monte ingaggi da 30 milioni, aggiungendo a queste il Frosinone abbiamo realizzato 10 punti. A volte mi chiedo cosa dobbiamo fare di più»