Corvino: «Mancini? Sui giovani la penso così»

Pantaleo Corvino, DS del Lecce, ha analizzato il problema dei giovani in riferimento alle parole del CT dell’Italia Roberto Mancini

Intervistata da La Stampa, Pantaleo Corvino, DS del Lecce, ha parlato così dei giovani italiani e della situazione della Nazionale di Mancini:

«Il calcio è fatto di cicli e abbiamo avuto momenti migliori. Concordo con Mancini, ma non mi meraviglio. In Italia mancano le strutture, ma da sempre. Prima si sopperiva con la strada e il calcio era lo sport di tutti i bambini: oggi ci sono tante discipline e non si improvvisano più partitelle sul verde o sull’asfalto. Se anche gli allenamenti fossero problemi sarebbero secondari. Sui pochi che sbocciano in un contesto poco fertile arrivi sempre dopo i grandi club o devi arrenderti ad offerte superiori, a una disparità finanziaria incolmabile».