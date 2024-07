Iniziano i corsi da allenatore a Coverciano: c’è anche un EX LAZIO

Inziato oggi il corso da allenatore per gli ex calciatori professionisti: tra gli studenti presenti a Coverciano anche un ex Lazio

É iniziato oggi pomeriggio a Coverciano il corso ‘Speciale Combinato Licenze C e D per l’abilitazione ad allenatore Uefa B’, riservato agli ex calciatori professionisti.

Tra gli studenti del corso c’era anche l’ex centrocampista della Lazio, Lucas Biglia. Insieme a lui altri nomi noti come Bonucci, Paletta, Mancosu e Ciofani.