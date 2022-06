Corsi: «Sarebbe bello se Vicario giocasse ancora nell’Empoli»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Vicario, obiettivo di mercato della Lazio

VICARIO – «Stiamo cercando gli equilibri giusti per riscattarlo, mi auguro di poterlo fare. Poi l’asta dipenderà da come girerà il mercato. All’inizio ci sono gli impegni dei riscatti e controriscatti, poi gli allenatori si stanno definendo. Il mercato inizierà dal 20-22 giugno, magari qualcosa inizierà prima perché per vincere la concorrenza bisogna muovere passi in anticipo. Sarebbe una bella cosa se Vicario giocasse nell’Empoli perché così avremmo uno dei portieri più forti del campionato».