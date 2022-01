Empoli, Corsi strizza l’occhio alla Lazio: «Faremo fatica a trattenerlo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato della cessione di Nedim Bajrami e di Fabiano Parisi, giocatori accostati a più riprese alla Lazio. Le sue parole a Radio Marte.

CESSIONE – «Possono giocare entrambi in una squadra importante, farò fatica a giugno a trattenerli. Chi è titolare da 2-3 anni bisogna fargli trovare aspettative e motivazioni diverse. Normale che ci siano interessamenti. Però dobbiamo arrivare in fondo il più velocemente possibile, abbiamo un buon vantaggio su chi retrocede. Dobbiamo salvare la categoria un anno, poi nel caso faremo altri ragionamenti. Tutte le squadre hanno problemi, siamo in una situazione di passaggio. Poi le cose andranno verso la normalità, anche al botteghino magari. Ora bisogna stringere un po’ i denti».