Corsa Europa League, la Lazio ha un calendario complesso ma ha un vantaggio

Si infiamma la lotta per un posto in Europa League. La Lazio ha un calendario complesso, ma ha anche un vantaggio rispetto alle avversarie

A cinque giornate dalla fine del campionato si infiamma la lotta per un posto in Europa League. La Lazio, al momento, è settima a due punti da Roma e Fiorentina, con i viola però che devono recuperare una partita, alle spalle c’è invece l’Atalanta. Come riportato da Il Messaggero, i biancocelesti affronteranno nelle ultime cinque giornate sia il Milan che la Juventus ma avrebbe anche un vantaggio sulle avversarie.

Le squadre di Mourinho, Italiano e Gasperini, infatti, hanno più impegni. La Fiorentina, come detto deve recuperare una partita, stesso vale per la Dea. La Roma avrà il doppio impegno nella semifinale di Conference League contro il Leicester. La Lazio giocherà invece una volta a settimana senza partite extra e potrà dosare meglio le forze in vista del rush finale per l’Europa League.