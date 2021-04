Corsa Champions, la decidono gli scontri diretti. 4 big match su 3 turni

La corsa Champions sarà decisa dalle prossime tre giornata, in cui andranno in scena ben 4 scontri diretti tra cui Napoli-Lazio

Il treno Champions League passa dalle prossime 3 giornate di campionato, in cui tutte le pretendenti a un posto nell’Europa che conta saranno impegnate in big match. Il Corriere dello Sport fa il punto sui prossimi impegni delle prime 6 della classe. Si parte con Atalanta-Juventus domenica prossima, rispettivamente quarta e terza in graduatoria; giovedì 22 Roma-Atalanta e Napoli-Lazio; lunedì 26 Lazio-Milan a chiudere il cerchio.

Tutte hanno la possibilità di accedere al tabellone principale della Champions, ma le squadre più in forma sono il Napoli e l’Atalanta, che nel prossimo turno avranno gli scontri più complicati: gli azzurri contro l’Inter, la Dea contro la Juventus. Il turno infrasettimanale poi, porterà la squadra di Gattuso ad affrontare la Lazio di Simone Inzaghi, che ha una partita da recuperare contro il Torino. I biancocelesti affronteranno poi il Milan nel lunedì successivo. Molto passa da quest’ultime due sfide.