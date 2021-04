Corsa Champions, la Lazio e le 9 finali per il sogno quarto posto

La corsa Champions sta per entrare ancora di più nel vivo: la Lazio si prepara alle 9 sfide da affrontare per raggiungere il quarto posto

Oggi la Lazio torna in campo per la 31esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021: all’Olimpico arriva il Benevento. La gara di oggi sarà la prima delle 9 finali che aspettano la squadra di Simone Inzaghi da qui al termine della stagione e che, come riportato anche dal Corriere dello Sport, saranno fondamentali per la corsa Champions.

Questa striscia di incontri, infatti, sarà determinante per la conquista del sogno quarto posto, a cui i biancocelesti continuano a credere fermamente. Ecco, dunque, gli impegni della Lazio, che dovrà affrontare anche tre scontri diretti.

LAZIO BENEVENTO – Domenica 18 aprile.

NAPOLI LAZIO – Giovedì 22 aprile.

LAZIO MILAN – Lunedì 26 aprile.

LAZIO GENOA – Domenica 2 maggio.

FIORENTINA LAZIO – Domenica 9 maggio.

LAZIO PARMA – Mercoledì 12 maggio.

ROMA LAZIO – Domenica 16 maggio.

SASSUOLO LAZIO – Domenica 23 maggio.

LAZIO TORINO – Da definire.