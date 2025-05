Corsa Champions, Italiano: «Ci sarà da battagliare fino all’ultima giornata. Quella di domani è quindi una tappa importante»

Corsa Champions, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato di questo rush finale di campionato verso il quarto posto

Quest’anno rimane entusiasmante fino all’ultima giornata la corsa Champions verso il quarto posto delle squadre di Serie A. Non solo la Lazio ma anche Juventus, Roma ed il Bologna di Italiano insidiano l’ultima posizione utile per partecipare alla prossima edizione della Coppa Nobile. In particolare quest’ultimo si è soffermato su quest’argomento nella conferenza stampa in vista della sfida con la Juventus. Le sue parole:

«Domani potrebbe essere una giornata importante ma 12 punti possono voler dire ancora tantissimo e credo che qui ci sarà da battagliare fino all’ultima giornata. Quella di domani è quindi una tappa importante in questo rush finale. Noi vogliamo evitare di mandare giù qualche rospo amaro: ci siamo preparati bene per andarcela a giocare. I ragazzi stanno bene, tranne Ndoye, Holm e Pedrola. I primi due li recupereremo presto mentre dispiace per Pedrola. Sono convinto, però, che domani faremo prestazione ma non finisce qui per me»

«È umano sbagliare qualche partita. Negli ultimi anni in Serie A non ci sono più partite scontate. Anche noi abbiamo sbagliato qualcosina nel nostro percorso e questo piccolo difettuccio di attenzione che abbiamo avuto nelle ultime trasferte cercheremo di aggiustarlo. Se vogliamo rimanere ad alti livelli, dobbiamo avere l’attenzione altissima. Basti pensare all’Inter che dopo aver battuto il Bayern ha perso tre partite, ma poi a Barcellona ha fatto una grandissima prestazione. Ci sono momenti e momenti, che chiaramente vanno gestiti. Anche noi abbiamo avuto la capacità di reagire. Come ho detto a Udine, chi avrà la capacità di sbagliare meno si toglierà delle soddisfazioni.»