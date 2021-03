Corsa Champions, Focolari: «La Lazio la vedo fuori»

Il giornalista Furio Focolari ha detto la sua sulla corsa Champions e sulle possibilità della Lazio: le sue parole

Nonostante la Serie A sia in pausa per gli impegni delle Nazionali, il campionato continua sempre e comunque a suscitare riflessioni. A dire la sua, in primis sulla corsa Champions, che vede coinvolta anche la Lazio, è stato il noto giornalista Furio Focolari.

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Radio: «La Lazio, come la Roma, la tiro fuori dalla corsa Champions. I biancocelesti potenzialmente stanno a 52 punti, mentre i giallorossi hanno perso gli scontri diretti e sono quindi troppo in ritardo».