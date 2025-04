Corsa Champions, Condo’: «Non pensavo che il Bologna battesse l’Inter. La partita con la Lazio? Ecco cosa penso..»

Corsa Champions, le parole di Paolo Condò, importante giornalista italiano, circa il ruolo di Juventus, Lazio e Bologna in questo rush finale

La corsa Champions in questa stagione di Serie A è quanto mai aperta. A concorrere per il quarto posto sono almeno quattro squadre, Lazio, Roma, Bologna e Juventus. A dire la sua su quest’avvincente sfida è la storica firma e voce del giornalismo italiano Paolo Condò, il quale ha espresso la propria posizione in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Ecco la sua disamina:

«Il risultato di questa sera è negativo perché va visto non solo per la sconfitta, che è ovvio, in parallelo con l’inattesa vittoria del Bologna. Io non pensavo che il Bologna potesse battere l’Inter e quindi mi immaginavo che, anche pareggiando a Parma, la Juventus mantenesse il vantaggio sulla squadra di Italiano. Invece adesso tu sei dietro di un punto, con la prospettiva di dover andare a Bologna a giocarti una partita molto importante. La prossima settimana il Bologna ha l’Udinese. Detto che l’Atalanta probabilmente è evasa di nuovo dal gruppo e quindi il terzo posto, che due settimane fa era tornato in ballo, non lo è più, le prossime due partite sono Lecce in casa e Monza fuori per l’Atalanta, quindi mi aspetto che chiuda la questione con sei punti. A quel punto arriverebbe a 70 e per me è la quota sufficiente per andare in Champions. È chiaro che adesso il Bologna ha il vantaggio dello scontro diretto in casa. Subito dopo ci sarà la partita in casa della Lazio, quella che mi sembrava la settimana scorsa una situazione ormai instradata per il verso giusto per la Juve. Questo weekend, questa giornata 33 ha cambiato quella situazione, l’ha molto peggiorata».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA COMPETA A CONDO’ SOLO SU JUVENTUSNEWS24!