Corsa Champions, calendari a confronto: gli impegni della Lazio e delle rivali

L’Inter corre in solitaria verso lo Scudetto, altre sei squadre si contendono un posto in Champions: i calendari di Lazio, Juventus, Atalanta, Napoli, Milan e Roma

Se la corsa Scudetto vede protagonista una sola squadra, l’Inter – che ha staccato le inseguitrici di ben 8 punti (con una gara in meno) – la zona Champions è piuttosto affollata. Sono sei le squadre che si contendono un posto sul palcoscenico maggiore d’Europa: Lazio, Juventus, Atalanta, Napoli, Milan e Roma. La volata finale si prospetta quindi serrata, quasi da brividi, e la classifica è pronta ad essere sconvolta giornata dopo giornata.

La Lazio si presenta al rush finale con poca brillantezza, ma tanta concretezza: tre le vittorie consecutive, conquistate contro avversarie ostiche (Crotone, Udinese, Spezia), che le hanno concesso di rimanere attaccata al treno per il quarto posto e il sorpasso sulla Roma.

Il calendario biancoceleste, però, non è privo di ostacoli. In attesa di conoscere le sorti della gara contro il Torino, infatti, la squadra di Inzaghi si ritroverà faccia a faccia con Verona e Benevento, poi lo scontro diretto con il Napoli. Sul finale di stagione, Milan (26 Aprile) e Roma (16 Maggio).

Difficile fare un pronostico prendendo visione degli appuntamenti di tutte le candidate alla Champions, ma vale la pena analizzare gli impegni di ogni protagonista, ricordando come una partita spartiacque sarà già quella tra Juventus e Napoli (7 Aprile).

. LAZIO:

– Verona

– Benevento

– NAPOLI

– MILAN

– Genoa

– Fiorentina

– Parma

– ROMA

– Sassuolo

. MILAN:

– Parma

– Genoa

– Sassuolo

– LAZIO

– Benevento

– JUVENTUS

– Torino

– Cagliari

– ATALANTA

. ATALANTA

– Fiorentina

– JUVENTUS

– ROMA

– Bologna

– Sassuolo

– Parma

– Benevento

– Genoa

– MILAN

. JUVENTUS

– NAPOLI

– Genoa

– ATALANTA

– Parma

– Fiorentina

– Udinese

– MILAN

– Sassuolo

– INTER

– Bologna

. NAPOLI

– JUVENTUS

– Sampdoria

– INTER

– LAZIO

– Torino

– Cagliari

– Spezia

– Udinese

– Fiorentina

– Verona

. ROMA

– Bologna

– Torino

– ATALANTA

– Cagliari

– Sampdoria

– Crotone

– INTER

– LAZIO

– Spezia