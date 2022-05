Corsa all’Europa, tutto nelle mani della Lazio: servono sei punti

Nella corsa all’Europa, alla Lazio “basterà” vincere due partite su tre per avere la certezza della qualificazione in Conference o Europa League

Le ultime tre giornate di campionato saranno importanti, oltre che per lo scudetto e la lotta salvezza, anche per la corsa a Europa e Conference League. In lotta ci sono Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta. E il destino dei biancocelesti, come riportato dal Corriere dello Sport, è tutto nelle proprie mani.

Vincendo infatti due partite su tre, in casa contro Sampdoria e Verona o in trasferta con la Juventus, il club laziale finirebbe nella peggiore delle ipotesi settimo e quindi in Conference League. L’obiettivo di Sarri, però, è quello di arrivare davanti alla Roma che per la Lazio sarebbe la terza volta consecutiva.