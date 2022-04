Corsa all’Europa, Lazio in vantaggio: due bonus per i biancocelesti

La Lazio di Maurizio Sarri ha in mano due bonus nella corsa all’Europa: i numeri

La Lazio di Maurizio Sarri è in piena corsa per un posto in Europa League, ma di qui fino a fine campionato non dovrà commettere passi falsi nelle prossime sei partite rimaste. Come riportato dal Corriere dello Sport, però, i biancocelesti possono contare su due bonus contro le rivali Fiorentina e Atalanta.

Contro i viola, infatti, i biancocelesti sono in vantaggio negli scontri diretti entrambi vinti (1-0 e 3-0). Con la Dea, invece, c’è totale parità (2-2 e 0-0), ma la Lazio può vantare un attacco migliore (64 gol contro 53).