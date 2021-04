Correa, un tabù Genoa da sfatare per l’argentino: i numeri

Ora c’è una sorta di tabù Genoa da sfatare per Joaquin Correa: i numeri dell’argentino contro la squadra ligure

Dopo la grande prestazione contro il Milan, ora ci si aspetta tanto da Correa anche nel match contro il Genoa, in programma domenica. I liguri però non portano tanto bene all’argentino.

NUMERI – Infatti, dando uno sguardo alle statistiche pre-partita della Lega Serie A, si nota come il Tucu ha sì preso parte a quattro reti nelle ultime quattro presenze, con tre gol e un assist, ma, solo contro l’Inter (otto) l’attaccante ex Siviglia ha giocato più gare che contro i rossoblù (sei) senza mai trovare la via della rete.