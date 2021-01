Correa è sempre più vicino al rientro in campo. Il giocatore argentino continua ad allenarsi per rientrare

Dopo essersi fermato a causa di un infortunio muscolare, Correa è pronto a tornare in campo. Il giocatore continua a svolgere terapie: dovrebbe rientrare per il derby di Roma.

«Recuperando. Un giorno in meno per tornare in campo. Tutto passa» ha scritto il Tucu, che non vede l’ora di rientrare.