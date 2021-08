Correa, oggi il primo allenamento con l’Inter. I dettagli dell’ingaggio

Primo allenamento oggi per Correa in attesa dell’ufficialità. I dettagli del contratto e dell’ingaggio con l’Inter

Joaquin Correa sarà oggi ad Appiano Gentile per il suo primo allenamento alla corte di Simone Inzaghi. L’ex giocatore della Lazio potrebbe indossare la maglia numero 16 ed è corsa contro il tempo per completare il tesseramento per inserirlo nella lista de convocati per il Verona.

L’ingaggio di Correa sarà ufficializzato nelle prossime ore, con l’argentino che firmerà un contratto fino al giugno 2025 come scrive il Corriere dello Sport. Il ‘Tucu’ andrà a guadagnare uno stipendio da 3,5 milioni di euro a stagione.