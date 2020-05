Lazio, Correa e Patric in coro: «Manca poco» FOTO

I giocatori della Lazio, appresa la notizia degli allenamenti a Formello, impazziscono sui social e contano i giorni mancanti

Finalmente torna uno sprazzo di felicità dopo mesi di tristezza per il calcio italiano: dopo un lungo stop, i giocatori da domani potranno tornare ad allenarsi nei centri sportivi.

Seppur singolarmente e con le dovute precauzioni, i giocatori della Lazio e non solo potranno di nuovo correre su un prato e calciare un pallone verso la porta. Per questo Correa e Patric hanno voluto mostrare la loro felicità tramite delle storie su Instagram. Finalmente si può dire, come hanno fatto i due biancocelesti: «Manca poco».