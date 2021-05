Correa, il preparatore atletico: «Non ha smesso di lavorare per la squadra»

Correa è l’uomo in più della Lazio in questo finale di stagione. A parlare del suo grande momento di forma è stato il suo preparatore atletico

Due doppietta consecutive e cinque gol nelle ultime quattro partite. Sono questi i numeri di un Correa che, mai come in questo periodo, è diventato decisivo e trascinatore. A parlare di lui è stato il suo preparatore atletico Pablo Dip. Queste le sue parole, riportate da La Repubblica.

CONCENTRAZIONE – «È sempre rimasto concentrato e non ha mai smesso di lavorare per la squadra. Voleva arrivare al meglio nel finale di stagione per conquistare la Champions».

LAVORO – «Ci vediamo 2 o 3 volte a settimana, in base agli impegni della Lazio. Cerchiamo di stimolare tutti gli aspetti, ma principalmente ci concentriamo sulla prevenzione degli infortuni e sulla forza esplosiva, una delle sue qualità migliori».

LUIZ FELIPE – «Sta molto meglio, è un ragazzo con la testa giusta e una forte personalità».