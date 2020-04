Lazio, Correa nostalgico su Instagram FOTO

Il giocatore della Lazio non vede l’ora di tornare in campo e lo dimostra con un post nostalgico sul suo account Instagram

Sguardo verso l’orizzonte come per cercare certezze riguardo la ripresa della Serie A e la parola «Nostalgia» ad accompagnare: questo il post pubblicato da Correa su Instagram a certificare la sua malinconia fuori dal prato dell’Olimpico.

L’attaccante della Lazio non vede l’ora di ricominciare anche se al momento non c’è nulla di certo. Al Tucu manca giocare e gioire con i suoi compagni e questa potrebbe essere la spinta per cercare di tornare in campo con il piglio giusto.