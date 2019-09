Correa, niente Nazionale per l’argentino: deve tornare al top

Correa, dopo queste due settimane sottotono il ct dell’Argentina Scaloni ha deciso di non convocare il giocatore biancoceleste

Non è un momento facile per il Tucu Correa. L’argentino infatti ha avuto un inizio di stagione esaltante che gli ha permesso anche di conquistare la convocazione con la maglia dell’Argentina. Da lì in poi però è cambiato tutto, il ritorno dalle trasferte con la nazionale ha scaricato ancor di più il giocatore che contro la Spal è rimasto in panchina salvo poi entrare nel finale senza risultare decisivo.

Poco incisivo contro il Cluj, meglio contro l’Inter ma ancora lontano dal giocatore che abbiamo imparato ad apprezzare. Proprio per questo Correa non è stato convocato da mister Scaloni per gli impegni dell’Albiceleste contro Germania ed Ecuador. Sarà fondamentale per l’argentino ripartire dalla Lazio, per tornare poi in nazionale.