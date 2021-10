Correa-Luiz Felipe, la reazione dell’argentino non piace agli ex compagni

Quanto accaduto tra Correa e Luiz Felipe continua a far discutere: a far storcere il naso la reazione dell’argentino

Quanto accaduto tra Correa e Luiz Felipe continua a far discutere. Il brasiliano e l’argentino hanno cercato di chiarirsi via social, per quanto l’argentino abbia sottolineato come il gesto dell’ex compagno sia stato sbagliato.

La reazione del Tucu avrebbe fatto però storcere il naso a molti giocatori biancocelesti. Infatti, come riportato da La Repubblica, a non piacere per nulla è stato il fatto che non avrebbe fatto nulla per evitare l’espulsione dell’amico. Anzi avrebbe fatto, con il suo atteggiamento, arrabbiare coloro che, fino a pochi mesi fa, erano i suoi compagni di squadra.