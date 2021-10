Espulsione Luiz Felipe, Correa: «Voltiamo pagina» – FOTO

Intervenuto su Instagram tramite una storia, Correa ha commentato e chiesto scusa per l’episodio con Luiz Felipe di Lazio Inter

Correa ha rotto il silenzio su Instagram dopo il discusso episodio con Luiz Felipe:

«Mi spiace per quanto accaduto ieri, da tutti i punti di vista. Innanzitutto per i tifosi di calcio di cui dovremmo sempre essere un esempio positivo. Sicuramente il mio amico Luis ha sbagliato, il gesto e il momento, e poi a caldo, la mia reazione è stata quella. Vorrei non fosse mai successo. Ma ora voltiamo pagina e andiamo avanti tutti. Testa alla prossima gara con l’Inter e alle prossime sfide cercando di fare esultare i tifosi per le cose belle del calcio»