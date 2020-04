L’attaccante della Lazio continua ad allenarsi in casa in attesa di una decisione finale sulla ripresa o meno della Serie A

Correa, come tutti i giocatori della Lazio e non solo, attende di capire se si potrà tornare a giocare in Serie A, ma intanto non smette di allenarsi in casa.

Su Instagram posta una foto dopo una sessione di esercizi e sotto scrive: «Pronto per sudare ancora in campo». Subito arriva il commento di Patric che scrive: «Ed io con te cucciolo».