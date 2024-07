Correa Lazio, l’attaccante può TORNARE: la POSIZIONE del club biancoceleste. Le ultime sul futuro dell’argentino

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Joaquin Correa potrebbe veramente tornare alla Lazio. L’attaccante argentino, dopo esser rientrato dal prestito al Marsiglia, non fa più parte dei piani dell’Inter.

Il classe 1994 ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e potrebbe tornare subito in biancoceleste con un prestito secco, per poi liberarsi a zero dall’Inter la prossima estate. Il basso costo dell’operazione fa riflettere la Lazio: Correa può essere un’opzione per il club.