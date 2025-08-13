Correa Lazio, gli auguri del Club all’ex centravanti capitolino: le ultime sull’attaccante argentino

Correa Lazio, l’ex attaccante compie 31 anni! Gli auguri della società per i tre anni trascorsi Roma in maglia biancoceleste

Mercoledì 13 agosto 2025 è una giornata speciale per i tifosi della Lazio, che celebrano non solo il compleanno di Bruno Giordano, ma anche quello di Joaquin Correa, ex attaccante biancoceleste. Il club ha voluto omaggiare il giocatore con un messaggio ufficiale carico di affetto e riconoscenza.

«Oggi spegne 31 candeline Joaquin Correa. Tre stagioni indimenticabili nella Capitale, durante le quali ha collezionato 117 presenze e realizzato 30 gol in tutte le competizioni: Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e UEFA Europa League».

Il percorso di Correa nella squadra capitolina è stato segnato da momenti indimenticabili, con gol decisivi e prestazioni di alto livello che hanno conquistato i tifosi. «Il Tucu ha contribuito in maniera determinante ai successi biancocelesti, tra cui la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, entrambe nel 2019, con la gioia di segnare in finale nella Coppa Italia», ha sottolineato il club.

Oltre ai numeri, è stato il carisma e la dedizione di Correa a lasciare un segno nella storia recente della Lazio. Sempre pronto a lottare e ad aiutare la squadra nei momenti chiave, il giocatore ha incarnato lo spirito della società capitolina, guadagnandosi il rispetto e l’affetto dei tifosi.

Gli auguri del club non si sono limitati ai social media. Attraverso il sito ufficiale e le piattaforme dedicate ai tifosi, la Lazio ha voluto ricordare anche le imprese sportive del Tucu, sottolineando come il suo contributo abbia fatto parte della crescita della squadra in un periodo importante della sua storia.

«Da tutti noi, un augurio speciale a Joaquin Correa», si legge ancora nel messaggio ufficiale. «Grazie per le emozioni regalate alla Lazio e alla città di Roma. Che questo compleanno sia pieno di gioia e soddisfazioni, come quelle che ci hai fatto vivere in campo».

Così, nel giorno del suo 31° compleanno, Correa riceve l’abbraccio virtuale e il riconoscimento di tutta la tifoseria biancoceleste, un segno tangibile del legame che lo lega per sempre alla Lazio.