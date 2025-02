Correa, l’argentino dimentica la Lazio e festeggia la vittoria di ieri dell’Inter che vale la semifinale – FOTO

Correa, l’argentino esulta per la vittoria dei nerazzurri al cospetto della sua ex Lazio che vale la semifinale di Coppa Italia

L’amarezza per l’eliminazione è tanta, e se ad esultare sono due ex storici lo è ancora di più. Questo è il caso della Lazio che vede passargli da sotto al naso il pass per la semifinale di Coppa Italia, a favore invece di due grandi ex ossia Inzaghi e Correa. Lo stesso argentino sui social esterna la sua gioia per la vittoria pubblicando un post a riguardo a fine gara. Ricordando che l’attaccante era stato protagonista del rigore che è valso il 2-0 che è stato realizzato da Çalhanoğlu