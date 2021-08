Correa Inter, nessun affondo. E Kostic resta sullo sfondo

Correa Inter, oggi non c’è stato l’affondo di Marotta che sembrava pronto a chiudere: la situazione è al momento bloccata

Non si sblocca la situazione legata a Correa. Come riferito da Alfredo Pedullà infatti, oggi era previsto l’affondo decisivo dell’Inter che però non è arrivato. Tra le due società infatti ci sono stati solo dei contatti indiretti che non hanno portato all’intesa. La base per Marotta è sempre quella di trenta milioni tutto compreso mentre Lotito non si schioda al momento da quota trentacinque.

Tare spera che la situazione si risolva a breve: i biancocelesti hanno infatti da tempo bloccato Kostic (accordo sia col calciatore che con l’Eintracht) ma il suo arrivo è legato indissolubilmente all’uscita del Tucu.