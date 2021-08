Correa e Inter più lontani? Inzaghi lo vuole, Lotito chiede troppo

Inzaghi vuole Correa all’Inter: ma trattativa con la Lazio non decolla perchè Lotito continua a volere tanto

Repubblica.it dà gli ultimi aggiornamenti sul secondo attaccante che l’Inter dovrà tesserare dopo la partenza di Lukaku direzione Londra.

Fine settimana importante anche per il discorso Zapata-Correa. Un primo contatto tra l’Inter e l’Atalanta – per l’attaccante colombiano – è già andato in scena, ma senza successo. Eccessiva, al momento, la distanza tra i due club sugli aspetti economici della trattativa. Inzaghi continua a chiedere Correa della Lazio: l’argentino è l’obiettivo numero uno del nuovo allenatore dell’Inter. I colloqui con i biancocelesti proseguono ma accordo lontano tra i due club: Lotito continua a chiedere – per lasciar partire l’argentino – 40 milioni di euro, mentre la società nerazzurra è pronta a mettere sul tavolo 26 milioni di euro, compresi i bonus. Il procuratore di Correa – Lucci – sta portando avanti la trattativa tra i due club.