Allenamento Lazio, Luis Alberto e Correa protagonisti nella partitella

Allenamento Lazio: in quel di Formello questo pomeriggio sono stati protagonisti soprattutto Luis Alberto e Correa

Intensa seduta pomeridiana in quel di Formello. Il tutto ha preso il via con un’attivazione con il pallone e poi con un lavoro atletico agli ordini dello staff di mister Sarri. Gruppo quasi al completo, a parte Danilo Cataldi, out per un infortunio.

Il vero clou è stata però la parte tattica, che è stata un po’ particolare. Ci si è concentrati sul possesso palla, ma l’obiettivo era ovviamente trovare il gol. Gol che però doveva esser trovato solo dopo una sponda. Ed ecco che i protagonista al centro sportivo biancoceleste sono stati Luis Alberto e Correa, autori dei gol. Insomma, l’argentino, nonostante le voci di mercato, è più concentrato che mai. Il lavoro si è concluso con le esercitazioni per centrocampisti e attaccanti.