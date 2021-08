Correa Everton, Pedullà: «Ha chiesto tempo fino a martedì, aspetta l’Inter»

Su Correa continuano a muoversi Everton e Inter, con l’argentino che ha chiesto tempo agli inglesi, aspetta i neroazzurri

Sono giorni decisivi per il futuro di Correa. Il ‘Tucu’ potrebbe lasciare la Lazio per andare in Premier League. Ad aspettarlo c’è l’Everton. Ma alla finestra resta sempre l’Inter, alla ricerca di un secondo attaccante da regalare ad Inzaghi. Nella giornata di ieri c’è stato un colloquio proprio tra i neroazzurri e l’entourage dell’argentino che pare abbia lasciato entrambi positivi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Correa avrebbe chiesto all’Everton di aspettare fino a lunedì-martedì per dare tempo all’Inter. Adesso si attendono sviluppi.