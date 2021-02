L’attaccante della Lazio Joaquin Correa ha commentato su Instagram la sconfitta in Champions League contro il Bayern

Una sconfitta bruciante, che dispiace e non poco. Certo, sono i campioni del mondo: ma non ci si aspettava di sbagliare così tanto la partita. Lazio-Bayern Monaco è finita 4-1 per i bavaresi, che hanno messo in cassaforte il passaggio ai quarti di Champions League.

Oggi, ha voluto commentare la partita sui social anche Joaquin Correa, autore dell’unico gol biancoceleste. Sul proprio profilo Instagram ha affermato: «Una serata difficile. Ne usciremo tutti insieme! Forza Lazio sempre».