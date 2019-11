Correa, solo Werner e Messi hanno fatto meglio dell’argentino

Correa, l’argentino ieri è stato autore di una doppietta. A novembre solo in due in Europa hanno fatto meglio del biancoceleste

Ieri ha segnato una doppietta. Il Tucu Correa si è finalmente sbloccato e la Lazio ringrazia. L’argentino è in ottima forma e i risultati sono finalmente arrivati.

Come riporta Lazio Page nelle ultime 4 partite in cui è stato titolare è andato sempre in rete: Atalanta, Fiorentina, Milan e Lecce. Solo Werner (5) e Messi (4) hanno segnato più gol di Correa (3) nel mese di novembre