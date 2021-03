Correa fissa l’obiettivo: «Lavorando duramente. Tempo di Serie A!» FOTO

Correa fissa l’obiettivo: il giocatore biancoceleste non vede l’ora di tornare a giocare in campionato con la sua Lazio

Obiettivo fissato sulla ripresa per Joaquin Correa. Il giocatore biancoceleste, rimasto a Formello in questi giorni per continuare gli allenamenti con la Lazio mentre molti compagni erano impegnati in Nazionale, non vede l’ora di tornare in campo.

«Lavorando duramente. È tempo di Serie A!» ha scritto il Tucu.