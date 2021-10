Correa e Lautaro out con la Lazio? Inzaghi pensa ad una sorpresa

Inter alle prese con la grana per i rientri dei sudamericani e le condizioni di Correa: Inzaghi studia nuove soluzioni in attacco

Correa ha tranquillizzato l’Inter ma resta in dubbio per il match di sabato in casa della Lazio. L’ex della sfida rientrerà solo venerdì in Italia insieme a Lautaro Martinez, con Inzaghi che potrebbe risparmiarli – almeno dal primo minuto – nella gara dell’Olimpico.