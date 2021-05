Correa sempre più decisivo: seconda doppietta consecutiva

Dopo quella contro il Milan, per Correa arriva la seconda doppietta consecutiva. L’argentino ora è davvero decisivo

Un’altra doppietta decisiva dopo quella il Milan. Può essere semplicemente descritto così il momento che sta vivendo Joaquin Correa. L’argentino ha finalmente trovato freddezza sotto porta.

NUMERI – Come evidenziato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Tucu ha aperto e chiuso i conti nel match contro il Genoa. Sono cinque le reti realizzate nelle ultime quattro partite. Ma soprattutto c’è un dato che non può sfuggire: Joaquin ha toccato la doppia cifra, raggiungendo le 11 reti stagionali. E per lui questo è il nuovo record personale. Il segnale più chiaro di una grande condizione.