Correa decide nuovamente una sfida contro il Milan. Con i rossoneri è lui il vero ‘Diavolo’

Joaquìn Correa decisivo nella sfida di ieri sera

Correa, un incubo per questo Milan. Dopo aver rincorso a lungo Miguel Angel, numero 10 dell’Atletico Madrid di Diego Simeone, senza riuscire a prenderlo per evidenti motivi economici, i rossoneri vengono colpiti da un altro Correa, Joaquìn, di proprietà della Lazio. I biancocelesti espugnano San Siro – in campionato in casa dei rossoneri i capitolini non ci riuscivano da ben 30 anni – e volano al quarto posto con l’Atalanta e con il sorprendente Cagliari.

PIACEVOLI RICORDI – L’ex Sampdoria torna a segnare a San Siro contro il Milan e questo evoca ricordi a dir poco piacevoli. L’argentino è andato ancora in rete a Milano dopo il gol segnato nel ritorno della semifinale di Coppa Italia ad aprile. Quella rete portò i capitolini nella vittoriosa finale contro l’Atalanta.