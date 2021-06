Correa nel mirino dell’Arsenal. I Gunners lavorano sul prezzo

Correa è finito nel mirino dell’Arsenal che lo vorrebbe portare a Londra. I Gunners lavorano per abbassare il prezzo

Il sacrificato sul mercato dovrebbe essere Correa. L’attaccante potrebbe lasciare la Lazio proprio nella sessione estiva per permettere alla società di far cassa e puntare su agli giocatori richiesti da Maurizio Sarri. Come riporta il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, sul giocatore c’è anche l’Arsenal.

I Gunners sarebbero intenzionati a portare il Tucu a Londra ma devono ovviamente fare i conti con le richieste di Lotito, che al momento non scendono sotto i 40-45 milioni. L’intenzione degli inglesi, al momento, è quella di dialogare con il club capitolino per abbassare il prezzo.