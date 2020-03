Lazio, Correa mostra i muscoli e non molla FOTO

L’attaccante della Lazio, nonostante la quarantena, continua ad allenarsi in vista della ripresa della Serie A. Su Instagram mostra i muscoli

Mai mollare: questo è il mantra della Lazio ed è anche quello che stanno cercando di adoperare tutti gli italiani in questa situazione.

Lo ha ricordato anche oggi il Tucu Correa, che attraverso un post su Instagram ha sottolineato come non si debba darla vinta al virus. L’attaccante biancoceleste continua ad allenarsi e dimostra la sua voglia di tornare a far esultare i suoi tifosi.