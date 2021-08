Corradi, nuova avventura per l’ex Lazio: «In bocca al lupo a tutti» – FOTO

Bernardo Corradi è pronto per una nuova avventura: il suo annuncio e il suo in bocca al lupo via social network

Nuova avventura per l’ex attaccante della Lazio Bernardo Corradi. L’ex Lazio infatti sarà il nuovo tecnico dell’Under 17. A parlarne è stato lui stesso sui canali social.

«Oggi inizia una nuova avventura. Un cammino che spero porti la Nazionale Under 17 a giocarsi l’Europeo di categoria. La Nazionale di Mancini e la spedizione Olimpica di Tokyo ci hanno insegnato che bisogna crederci sempre! Lavorare duro e non smettere mai di sognare in grande. Quindi in bocca al lupo a me, al mio staff e ai miei ragazzi», queste le sue parole in un post Instagram.