Corradi compie 48 anni: gli auguri della Lazio. L’attaccante italiano ha indossato la maglia biancoceleste per due stagioni

Tramite i propri canali social, la Lazio ha augurato un buon compleanno all’ex attaccante biancoceleste Bernardo Corradi. Oggi spegne 48 candeline.

L’italiano ha indossato per due stagioni la maglia del club ed ha collezionato 64 presenze, nelle quali ha fatto registrare 20 reti. Tra le altre, ha giocato per l’Inter e per il Manchester City.